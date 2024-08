Olympia: Hrubeschs letzte Mission – Bronze für DFB-Frauen sichern!

Der 73-Jährige möchte in seinem letzten Spiel als Frauen-Bundestrainer Bronze sichern.

Der 73-Jährige möchte in seinem letzten Spiel als Frauen-Bundestrainer Bronze sichern.

Horst Hrubesch wird sich mit gemischten Gefühlen in die Trainer-Rente verabschieden. „Fehlen wird mir sicherlich irgendwas hinterher, aber es ist keine Wehmut“, sagte der 73-Jährige: „Ich denke, dafür war die Zeit einfach zu schön.“ Am Freitag (15.00 Uhr) will der Bundestrainer mit den DFB-Frauen die Bronze-Medaille sichern, bevor Nachfolger Christian Wück übernimmt.