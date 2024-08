Olympia: Tiafack holt Bronze und startet als Profiboxer durch!

Erste Eindrücke im Tennisstadion

Im Tennisstadion Philippe Chatrier in Roland Garros bekam der 25-Jährige am Mittwochabend bei seinem letzten Amateurkampf einen Vorgeschmack auf das, was ihn demnächst erwartet. "Es war sehr geil, vor so einem Publikum geboxt zu haben", sagte er. Die Stimmung sei "absolut grandios" und "einzigartig" gewesen.