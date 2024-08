Olympia: Lin Yuting sichert sich Medaille trotz Genderstreit

Einen Tag nach Imane Khelif hat sich auch Lin Yuting mitten im überhitzten Genderstreit eine olympische Medaille in Paris gesichert. Die 28 Jahre alte Taiwanesin besiegte am Sonntag im Viertelfinale der Klasse bis 57 kg Swetlana Kamenowa Stanewa (Bulgarien) klar mit 5:0. Eine Medaille hat sie damit sicher, weil beide Verliererinnen der Halbfinals Bronze erhalten. Um den Einzug ins Finale kämpft Lin am Mittwoch um 21.30 Uhr. Auf der Tennisanlage Roland Garros tritt sie gegen die Türkin Esra Yildiz Kahraman an.