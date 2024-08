Olympia: Deutsche Judoka ohne Einzelgold – Team-Hoffnung bleibt

Die deutschen Judoka sind in den letzten Einzelentscheidungen der Olympischen Spiele in Paris früh ausgeschieden. Damit bleibt Silber für Miriam Butkereit in der Klasse bis 70 kg die einzige Einzelmedaille für das Team des Deutschen Judo-Bundes (DKB) bei den Sommerspielen. 2021 in Tokio hatte es noch Silber für Eduard Trippel und Bronze für Anna-Matia Wagner gegeben, die diesmal beide leer ausgingen.

Erik Abramov und Renee Lucht scheitern früh

Am Freitag scheiterte Schwergewichtler Erik Abramov (Potsdam) in der Klasse über 100 kg im Achtelfinale an Temur Rachimow aus Tadschikistan, nachdem er in Runde eins noch den Mongolen Tsetsentsengel Odkhuu bezwungen hatte. Bereits in der ersten Runde unterlag im Frauen-Schwergewicht (über 78 kg) die Hamburgerin Renee Lucht der Georgierin Sophio Somchischwili.