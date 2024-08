Olympia: Tiafack auf Goldkurs – Kabayel glaubt an den großen Coup

Agit Kabayel war nie bei Olympischen Spielen dabei, sieht in dem Weltevent aber ein gutes Sprungbrett in den Profi-Bereich.

Agit Kabayel war nie bei Olympischen Spielen dabei, sieht in dem Weltevent aber ein gutes Sprungbrett in den Profi-Bereich.

Der deutsche Profiboxer Agit Kabayel glaubt an den ganz großen Olympia-Coup seines früheren Trainingspartners Nelvie Tiafack. „Auf jeden Fall traue ich ihm Gold zu“, sagte der Schwergewichtler aus Bochum über seinen Landsmann im Münchner Merkur/tz: „Er muss sich vor niemandem verstecken.“ Tiafack (25) kämpft am Freitag (17.38 Uhr) in Paris gegen den Italiener Diego Lenzi um den Einzug ins Halbfinale, mit einem Sieg hätte der Superschwergewichtler (über 92 kg) eine Medaille bereits sicher. Die beiden Verlierer der Vorschlussrunde erhalten jeweils Bronze.