Olympia: Deutsche Slalomkanuten im Kajak-Cross-Finale - Spannung pur!

In der neuen olympischen Disziplin greift das deutsche Team mit drei Startern am Finaltag die Medaillenränge an.

Die deutschen Slalomkanuten um Tokio-Olympiasiegerin Ricarda Funk haben sich für den Finaltag in der neuen Disziplin Kajak-Cross in Stellung gebracht. Funk, Elena Lilik, die in Paris bereits Canadier-Silber gewonnen hat, und Noah Hegge qualifizierten sich für die Viertelfinals am Montag. Stefan Hengst verpasste als einziger deutscher Starter den Einzug in die nächste Runde. Lilik und Hegge gewannen am Sonntag ihre Läufe im Wassersportstadion von Vaires-sur-Marne, Funk landete auf dem zweiten Platz. Die australische Doppel-Olympiasiegerin Jessica Fox schied dagegen überraschend aus.