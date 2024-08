Olympia: Bronze-Sensation für Noah Hegge im Kajak-Cross!

Elena Lilik verpasst knapp eine weitere Medaille

Weitere deutsche Starter scheitern

Nachdem Stefan Hengst als vierter deutscher Starter bereits am Sonntag gescheitert war, schied Ricarda Funk am Montag im Viertelfinale aus. Die Spiele von Paris enden für das Slalom-Team des Deutschen Kanu-Verbandes (DKV) mit zwei Medaillen. In Tokio hatten die Slalomkanuten in allen vier Wettkämpfen eine Medaille geholt.