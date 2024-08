Olympia: Deutsche Kanuten im Medaillenrausch – Gold-Hoffnung im Kajak!

Drei deutsche Boote kämpfen am Donnerstag um die Medaillen. Die beiden Kajak-Vierer und der Canadier-Zweier stehen in den Finals.

Drei deutsche Boote kämpfen am Donnerstag um die Medaillen. Die beiden Kajak-Vierer und der Canadier-Zweier stehen in den Finals.

Die deutschen Rennsport-Kanuten greifen am Donnerstag in drei Bootsklassen nach den Medaillen bei den Olympischen Spielen. Der Kajak-Vierer der Männer gewann sein Halbfinale über 500 m souverän und geht als großer Goldfavorit in den Endlauf am Mittag (13.50 Uhr). Zudem qualifizierten sich der Frauen-Vierer sowie die Canadier-Weltmeister Peter Kretschmer und Tim Hecker für die Finals im Wassersportstadion von Vaires-sur-Marne.