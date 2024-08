Olympia: Slalomkanute Noah Hegge im Finale – Medaillenhoffnung!

Slalomkanute Noah Hegge hat mit einem überzeugenden Auftritt das Finale des olympischen Kajak-Wettbewerbs erreicht. Der 25 Jahre alte Olympia-Debütant belegte im Wassersportstadion von Vaires-sur-Marne im Halbfinale trotz einer Torstangenberührung den zweiten Platz und könnte am Donnerstagnachmittag (17.30 Uhr) mit einer ähnlich starken Fahrt im Endlauf in den Kampf um die Medaillen eingreifen.

Erfolge des Deutschen Kanu-Verbands in Paris

Am Mittwoch hatte Canadier-Spezialistin Elena Lilik Silber gewonnen und dem Deutschen Kanu-Verband (DKV) die erste Medaille in Paris beschert. Zuvor waren Tokio-Olympiasiegerin Ricarda Funk und Sideris Tasiadis am Podest vorbeigefahren. In Tokio hatten die deutschen Slalomkanuten in allen vier Wettkämpfen jeweils eine Medaille gewonnen.