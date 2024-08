Olympia: Deutsche Volleyballer im Viertelfinale - Respekt wächst!

Kapitän Lukas Kampa schwärmt nach dem Einzug ins Viertelfinale bei den Olympischen Spielen von seinen Mannschaftskollegen - auch die Konkurrenz wird offenbar langsam auf die deutschen Volleyballer aufmerksam. "Wir haben so viele Leute, die in entscheidenden Momenten den Unterschied machen können, und das merken die anderen Teams auch", sagte der 37-Jährige nach dem souveränen 3:0 (25:13, 25:21, 25:21) gegen Argentinien im letzten Gruppenspiel.

Im Olympischen Dorf merke die Mannschaft, "dass der Respekt in der Volleyball-Bubble wächst. Die merken, wir meinen es ernst", sagte Kampa. Bereits vor ihrer Rückkehr auf die Olympia-Bühne nach zwölf Jahren hatten die DVV-Männer Edelmetall als Ziel ausgegeben. Das betonte auch Starangreifer Georg Grozer, der wie Kampa schon damals in London 2012 dabeigewesen war: "Wir wollen eine Medaille, und das bleibt auch so."