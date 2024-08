Hiobsbotschaft für DFB-Frauen bei Olympia: Star fällt aus

Die deutschen Fußballerinnen müssen im Olympia-Halbfinale gegen die USA am Dienstag (18.00) auf Kapitänin Alexandra Popp verzichten. Die 33-Jährige fehlt dem Team von Bundestrainer Horst Hrubesch aufgrund eines Infekts. Popp hatte bereits das Abschlusstraining am Tag zuvor verpasst.

Hrubeschs Vorsichtsmaßnahme

Deutschland hatte in der Gruppenphase gegen die USA 1:4 verloren. Popp spielte beim Turnier in Frankreich nach dem Ausfall von Lena Oberdorf im defensiven Mittelfeld. In einem möglichen Finale oder Spiel um Platz drei könnte sie in den Kader zurückkehren.