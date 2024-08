Olympia-Zoff um aberkanntes US-Bronze: Gericht begründet Urteil

Der US-Einspruch sei vier Sekunden zu spät eingelegt worden, bestätigt der CAS. Deshalb ging Platz drei an die Rumänin Ana Barbosu.

Keine Bronzemedaille für Jordan Chiles : Der Internationale Sportgerichtshof (CAS) hat seine Begründung für die Absetzung der US-Kunstturnerin als Drittplatzierte im Bodenwettbewerb bei den Olympischen Spielen veröffentlicht. Wie der CAS am Mittwoch bekräftigte, sei der Einspruch des US-Teams vier Sekunden nach Ablauf der einminütigen Frist eingelegt worden.

"Das Gremium möchte lediglich darauf hinweisen, dass es seine Aufgabe ist, über das Gesetz und die vorliegenden Beweise zu entscheiden", hieß es in dem Statement: "In diesem Fall ist beides in Bezug auf die Ein-Minuten-Regel und ihre Anwendung auf die Umstände dieses Falles glasklar."