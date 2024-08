Olympia: Gabrielle Thomas krönt sich zur 200m-Sprintkönigin!

Gabrielle Thomas hat das Double der neuen Sprint-Königin Julien Alfred verhindert und sich zur Olympiasiegerin über 200 m gekrönt. Die Vize-Weltmeisterin aus den USA triumphierte am Dienstagabend im Stade de France souverän in 21,83 Sekunden vor Alfred (22,08), Bronze ging an Brittany Brown (22,20) und damit ebenfalls in die USA. Nach Bronze in Tokio gewann Thomas nun ihr erstes Olympia-Gold.