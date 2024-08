Olympia: Helen Kevric überrascht im Mehrkampffinale mit Platz 8

Achter im olympischen Mehrkampffinale - Helen Kevric strahlte übers ganze Gesicht. Nach Platz 13 in der Qualifikation haute die erst 16 Jahre alte Stuttgarterin im Windschatten der großen Goldshow von Simone Biles richtig einen raus. Kevric‘ Erfolgsrezept? „Ich habe mir dieses Mal vorgenommen, nicht so oft ins Publikum zu gucken, damit der Fokus bei mir bleibt. Dadurch ging es auch eigentlich ganz gut“, sagte sie. Und wie.

Selbstvertrauen für das Stufenbarrenfinale

Kevric, jüngste deutsche Olympiateilnehmerin in Paris, beendete den Wettkampf mit 54,598 Punkten und sammelte Selbstvertrauen für ihren Start im Stufenbarrenfinale am Sonntag. Sie hatte gehört, dass neben den US-Basketballern um Stephen Curry und Kevin Durant auch Kendall Jenner in der Bercy-Arena unter den Zuschauern war. "Deswegen war es auch besser, dass ich nicht ins Publikum geschaut habe", so Kevric, die sei "schon sehr beeindruckend".