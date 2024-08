Olympia: Deutsche in Athletenkommission des IOC gewählt

Freude in Deutschland. Die frühere Turnerin Kim Bui wurde in die Athletenkommission des Internationalen Olympischen Komitees gewählt.

Britta Heidemann geht, Kim Bui kommt: Der deutsche Sport ist weiterhin in der Athletenkommission des Internationalen Olympischen Komitees vertreten. Die frühere Turnerin Bui (35) wurde während der Sommerspiele in Paris mit den zweitmeisten Stimmen gewählt und ist in den kommenden acht Jahren bis zu den Spielen 2032 in Brisbane/Australien IOC-Mitglied - das dritte deutsche neben Präsident Thomas Bach und Michael Mronz.