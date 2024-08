Fünfter Dopingfall bei Olympia - Fahnenträger Mulamba suspendiert

Am Schlusstag der Olympischen Spiele ist ein weiterer Dopingverdachtsfall bekannt geworden. Wie die internationale Testagentur ITA am Sonntag mitteilte, wurde der kongolesische Sprinter Dominique Lasconi Mulamba (22) wegen eines positiven Doping tests suspendiert, bei ihm wurde das verbotene anabole Steroid Stanozolol gefunden. Es ist der fünfte Dopingfall der Spiele in Paris.

Die Probe wurde von der ITA während einer Kontrolle außerhalb von Wettkämpfen am Sonntag vergangener Woche entnommen. Das Ergebnis wurde fünf Tage später vom WADA-akkreditierten Labor in Paris gemeldet. Mulamba war im 100-m-Sprint in Runde eins ausgeschieden, er war bei der Eröffnungsfeier am 26. Juli der Fahnenträger seines Landes.