Olympia: Deutsche Bogenschützen im Mixed-Viertelfinale gegen Mexiko

Die Berliner Bogenschützen Michelle Kroppen und Florian Unruh stehen im Mixed-Wettbewerb der Olympischen Spiele in Paris im Viertelfinale. Das Duo des Deutschen Schützenbundes (DSB) gewann am Freitag sein Achtelfinale gegen Kolumbien mit 5:4 und schießt am Nachmittag gegen Mexiko um den Einzug ins Halbfinale.