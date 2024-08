Kurz nach Erdbeben: Olympia-Flagge in Los Angeles angekommen

Die Macher der Spiele von 2028 sind sich der bevorstehenden Arbeit bewusst, glauben aber auch fest an einen Erfolg.

Bei typisch kalifornischem Sommerwetter mit einem strahlend blauen Himmel ist die Olympische Flagge vier Jahre vor den nächsten Sommerspielen in der künftigen Gastgeberstadt angekommen. Nur kurz vor der Landung des kurz nach der Schlussfeier von Paris gestarteten Flugzeugs mit dem Banner an Bord hatte ein für Kalifornien ebenfalls nicht ungewöhnliches Erdbeben die Region an der US-Westküste für mehrere Sekunden erschüttert.