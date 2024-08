Olympia: LeBron vs. Wembanyama – Das ultimative Basketball-Finale!

Der „King“ gegen seinen legitimen Erben: Das große Gold-Finale gegen Frankreichs Basketball-Wunderkind Victor Wembanyama wird selbst für US-Ikone LeBron James zum Karriere-Highlight. „Für Wemby sind es natürlich die ersten Olympischen Spiele, aber das Team spielt schon eine ganze Weile zusammen. Sie haben sich von den Zuschauern antreiben lassen, also freuen wir uns auf dieses Match“, sagte James vor dem Endspiel am Samstag (21.30 Uhr/ARD und Eurosport) in Paris.