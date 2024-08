Olympia: Teenager Lebrun holt Bronze im Tischtennis - Historischer Erfolg!

Der Teenager gewinnt eine historische Tischtennis-Medaille für den Gastgeber der Sommerspiele. Gold geht zum fünften Mal in Folge an China.

China bleibt das Maß der Dinge, doch für den emotionalen Höhepunkt sorgt Frankreichs Shootingstar: Der Teenager Felix Lebrun hat beim olympischen Tischtennisturnier Bronze gewonnen und damit für die erst zweite französische Einzelmedaille der Geschichte gesorgt. Der 17-Jährige setzte sich in Paris gegen den Brasilianer Hugo Calderano mit 4:0 durch, nach 32 Jahren steht wieder ein Franzose auf dem Olympia-Treppchen: Jean-Philippe Gatien hatte 1992 in Barcelona Silber geholt.

Favoritensieg für Fan Zhendong

Im Finale von Paris gelang Fan Zhendong ein Favoritensieg, gegen den Schweden Truls Möregardh gewann der zweimalige Weltmeister 4:1 - zum fünften Mal in Serie geht Einzelgold bei den Männern an China, für Fan ist es indes die Premiere: In Tokio hatte er mit dem Team gewonnen, musste sich im Einzel aber mit Silber begnügen.