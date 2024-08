Olympia: Wesemann patzt im Finale – China dominiert weiter

Die Nerven haben Wasserspringer Moritz Wesemann in seinem ersten olympischen Finale einen Streich gespielt: Der Europameister begann stark, landete nach mehreren Patzern aber auf dem zwölften und letzten Platz. Der 22-Jährige aus Halle/Saale kam im Endkampf vom 3-m-Brett nur auf 363,65 Punkte. Gegenüber dem Halbfinale verschlechterte Wesemann sich um 70 Zähler.

Chinas Dominanz im Wasserspringen

Gold ging wieder an China: Xie Siyi sicherte der dominierenden Wassersprungnation im sechsten Endkampf im Wassersportzentrum am Stade de France den sechsten Olympiasieg - vor seinem Landsmann Wang Zongyuan. Der Berliner Lars Rüdiger war bereits in der Qualifikation nach einem verpatzten zweiten Sprung als 25. ausgeschieden.