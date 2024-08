Olympia: Deutsche Triathleten jagen Medaille im Mixed-Staffel-Rennen

Die Deutsche Triathlon Union (DTU) schickt die bestplatzierten Athletinnen und Athleten der Einzelrennen in die Mixed-Staffel. Wie der Verband mitteilte, werden Laura Lindemann, Lisa Tertsch, Tim Hellwig und Lasse Lührs das Team am Montag (8.00 Uhr/ZDF und Eurosport) bilden. Nina Eim und Jonas Schomburg stehen für mögliche Ausfälle als Ersatz bereit.

Erfolgreiche Historie im Mixed Relay

Jan Frodeno sieht keine Favoritenrolle

Jan Frodeno sieht das Team allerdings nicht als Goldkandidat. "Die Favoritenrolle gehört den Franzosen oder den Briten, weil die ganz hochkarätig besetzt sind", sagte der Peking-Olympiasieger dem SID. In so einer Staffel könne aber "alles passieren. Die Abstände werden extrem eng, und wenn wir das Quäntchen Glück auf unserer Seite haben, kann es zu einer Medaille reichen."

Historische Medaillen im Triathlon

Frodeno hatte 2008 die letzte deutsche Olympiamedaille im Triathlon geholt, außerdem holte Stephan Vuckovic im Jahr 2000 Silber. In den Einzelrennen waren Lindemann und Tertsch nach Sturzpech am Mittwoch auf den Rängen acht und neun gelandet, Hellwig und Lührs belegten die Plätze 18 und 21.

Motivation und Unsicherheit

„Ich bin motiviert. Jetzt müssen wir halt eine Medaille in der Staffel holen. Das sind wir uns schuldig“, sagte Lindemann in der ARD. Ob das Rennen am Montag planmäßig stattfinden kann, bleibt allerdings abzuwarten. Die Organisatoren prüfen täglich die Wasserqualität in der Seine, das Männerrennen hatte wegen überschrittener Grenzwerte um einen Tag verschoben werden müssen.