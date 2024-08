Olympia: Deutsche Medaillenbilanz durchwachsen – Noch Luft nach oben

Nur sieben Medaillen nach sieben Wettkampftagen - aber viele Top-Platzierungen: Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat eine gemischte Bilanz nach der ersten Olympia-Woche gezogen. „Die Leistung von Team D stimmt, allerdings haben wir noch Luft nach oben bei den Medaillen“, sagte Olaf Tabor bei einer Pressekonferenz am Samstagvormittag in Paris.

Zwei Mal Gold, drei Mal Silber, zwei Mal Bronze: Die Medaillenbilanz der ersten sieben Tage fällt im Vergleich zu den Sommerspielen von Tokio mager aus. Vor drei Jahren waren es zum gleichen Zeitpunkt neun Medaillen mehr (3 Gold/4 Silber/9 Bronze). Am Ende sprangen in Tokio 37 Medaillen heraus, davon zehn goldene.

Von der Stimmung in Paris zeigt sich Tabor begeistert. Man erlebe bisher "grandiose Spiele mit fantastischer Stimmung", so der Vorstand Leistungssport des DOSB. Das Publikum sei "nationalbewusst", aber "sehr fair". Mit einer grandiosen Eröffnungsfeier und auch der Nachhaltigkeit der Sportstätten hätten die Franzosen "die Latte sehr hoch gelegt".

Zudem sieht Tabor eine große Begeisterung in Deutschland. Dies würden die Abrufzahlen in den Sozialen Medien und auch die Reichweite der TV-Sender zeigen. "Die Spiele kommen ganz offensichtlich in der Breite an", so Tabor.