Olympia: Macron feiert Paris-Spiele – Kritiker widerlegt!

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron blickt voller Stolz und mit einem gewissen Trotz auf die Olympischen Sommerspiele von Paris. Sein Fazit der Spiele ist auch eine Abrechnung mit den Schwarzmalern im Vorfeld. „Alle, die nicht an diese Spiele geglaubt haben, haben sich geirrt, sowohl in der Organisation als auch im Sport“, sagte der Präsident in einem Interview mit der Sport-Tageszeitung L‘Equipe.