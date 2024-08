Olympia: Team D holt mehr Gold, aber weniger Medaillen insgesamt

Mehr Gold, aber wohl weniger Medaillen insgesamt: Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat eine gemischte sportliche Bilanz der Leistungen des Team D bei den Olympischen Spielen gezogen. "Wir haben in fast allen Sportarten erstklassige Leistungen gesehen, teilweise Weltklasseleistungen", sagte DOSB-Leistungssportvorstand Olaf Tabor am Samstag in Paris.