Olympia: Malaika Mihambo holt trotz Corona-Schwächung Silber

Corona getrotzt, Silber gewonnen: Malaika Mihambo trauert dem verpassten Weitsprung-Gold bei Olympia nicht hinterher. "Ich bin unheimlich stolz auf meine Leistung", sagte die Weitspringerin, die in Paris geschwächt von einer Covid-Erkrankung antrat: "Weil ich denke, das muss erstmal jemand schaffen - so gehandicapt an den Start zu gehen und dann noch eine Silbermedaille da rauszuholen."