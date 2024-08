Olympia: Elena Lilik stürmt zu Silber – rührende Szene mit Mama

Suche nach der Familie

Sie habe zuvor "schon die Krise bekommen", verriet die 25-Jährige, weil sie ihre Familie zwischen all den jubelnden Fans einfach nicht entdeckt hatte. Als Lilik aber endlich bei ihren Liebsten angekommen war, schloss sie ihre Mutter und auch ihren Mann Leon in die Arme. "Es war super wichtig, dass ich sie alle gesehen habe", sagte Lilik: "Das war sehr emotional."

Unterstützung von der Familie

Doch nicht nur ihre Mutter, auch Vater Thomas Apel, zugleich Trainer der Silbermedaillengewinnerin, litt am Rand des Wildwasserkanals von Vaire-sur-Marne mit. Es sei "wunderschön, dass alles, was wir reingesteckt haben, so belohnt wird", sagte Apel, der seine Doppelrolle nicht zu hoch hängen wollte. Er könne vielleicht "viele emotionale Schwankungen" seiner Tochter früher wahrnehmen, "ansonsten arbeiten wir aber in einer Trainer-Sportlerin-Beziehung".