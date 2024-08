Olympia: Deutsche Hockey-Herren vor Gold – Showdown gegen Niederlande!

Ein Sieg bis zum Triumph

Noch ein Sieg fehlt der Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) bis zum ganz großen Triumph bei den Olympischen Spielen in Paris. Am Donnerstag (19.00 Uhr) geht es im Stade Olympique Yves-du-Manoir in einer Neuauflage des Finals von 2012 für Deutschland gegen die Niederlande. Vor zwölf Jahren hatte sich das DHB-Team im Duell mit dem derzeit amtierenden Europameister in London zum bislang letzten Mal Olympia-Gold gesichert.