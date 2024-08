Mr. Cool: Schütze Dikec wird zur Internet-Sensation

Keine Stirnblende, keine speziellen Ohrenschützer, keine besondere Brille - und dazu noch ganz cool die linke Hand in der Hosentasche: Yusuf Dikec ist mit seinem ziemlich lässigen Auftritt beim Schießen in Paris die erste große Internet-Sensation der Olympischen Spiele.

"Sein Name ist Dikec. Yusuf Dikec", schrieben viele Nutzer in Anlehnung an die Filmikone James Bond in den Sozialen Netzwerken. Einige Memes fügten eine Zigarette in seinem Mund hinzu, um die entspannte Haltung zu betonen. Der türkische Sportminister Osman Askin Bak gratulierte Dikec und postete ein Foto von ihm, auf dem er die inzwischen fast schon legendäre Pose nachstellte.