Olympia: Indische Ringerin kämpft um Silber nach Disqualifikation

Die indische Ringerin Vinesh Phogat (29) will nach ihrer Disqualifikation wegen 100 Gramm Übergewicht Olympiasilber am Grünen Tisch erstreiten. Wie die Ad-hoc-Abteilung des Internationalen Sportgerichtshofs CAS am Freitag mitteilte, geht Phogat gegen die Entscheidung von United World Wrestling (UWW) vor, sie vor dem Finalkampf aus dem Wettkampf zu nehmen.