Deutscher Star verkündet Ende seiner Olympia-Karriere

Lukas Dauser hat nach seinem enttäuschenden siebten Platz im olympischen Finale am Barren eine weitere Teilnahme an den Sommerspielen ausgeschlossen. „Vier Jahre werde ich‘s nicht mehr machen“, sagte der Weltmeister von 2023 mit Blick auf Olympia in Los Angeles im Jahr 2028: „Es kann nicht jeder ein Happy End haben, auch wenn ich Geschichten ohne Happy End nicht mag.“

Ungewisse Zukunft

"Ich werde die Bundesliga zu Ende turnen, den Swiss Cup gibt es auch noch. Gegen Ende des Jahres werde ich eine Entscheidung treffen, wie es weiter geht", sagte Dauser, der sich nach seiner Silbermedaille in Tokio auch in Paris Edelmetall erhofft hatte. 2025 findet die EM in Leipzig statt. "Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir einen Umbruch haben. Wann auch immer der dann kommt", sagte DTB-Sportdirektor Thomas Gutekunst: "Und dann müssen wir schauen, dass wir unsere hochgesteckten Ziele auch in LA erreichen können."