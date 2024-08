Nach Genderdebatte und Gold: Khelif feierlich empfangen

In Algiers präsentierte sie wartenden Fans ihre Goldmedaille. Es ist der vorläufige Abschluss ihrer emotionalen Olympia-Reise.

In Algiers präsentierte sie wartenden Fans ihre Goldmedaille. Es ist der vorläufige Abschluss ihrer emotionalen Olympia-Reise.

Die algerische Boxerin Imane Khelif ist nach ihrer emotionalen Olympia-Reise feierlich in Algerien empfangen worden. Am Flughafen Algiers präsentierte die 25-Jährige, über die seit den Sommerspielen eine Genderdebatte tobt, der wartenden Menge stolz ihre Goldmedaille, die vielen Fans jubelten Khelif mit Sprechchören wie „Tahia Imane“ („Es lebe Imane“) zu.

"Die Antwort lag in den Ergebnissen der einzelnen Kämpfe", sagte Khelif, die am Montag von einer "unerbittlichen Kampagne" gegen sich sprach. Sie wolle "dem algerischen Volk danken, das mich in dieser Tortur unterstützt und mir Kraft gegeben hat".