Olympia: Skurriles Luxus-Geschenk für österreichische Heldin

Die Judoka Michaela Polleres hat als Österreichs erste Medaillengewinnerin bei Olympia in Paris eine kuriose Belohnung erhalten. Für Bronze in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm gab es vom Sponsor einen Gutschein für eine Toilette. Im Hause Polleres steht somit bald ein „Aquaclean Mera Comfort Dusch-WC“, ein Luxus-Klo mit Bidet-Funktion im Wert von über 3500 Euro. Die 27 Jahre alte Polleres gewann am vergangenen Mittwoch Bronze, nachdem sie im Halbfinale gegen die spätere Silbermedaillengewinnerin Miriam Butkereit aus Deutschland unterlag.