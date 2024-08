Olympia: Zheng Qinwen holt historisches Tennis-Gold für China

Zheng folgt auf die Schweizerin Belinda Bencic, die vor drei Jahren in Tokio triumphiert hatte.

Größter Erfolg in Roland Garros

Die Nummer sieben der Weltrangliste feierte in Roland Garros damit ihren größten Erfolg. Im Januar hatte sie bereits das Finale der Australian Open erreicht. Auf der WTA-Tour gelangen ihr bislang nur die Siege bei den kleineren Turnieren in Palermo (2023, 2024) und in ihrer Heimat Zhengzhou (2023).