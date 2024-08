Olympia: Deutschland und USA auf Final-Kollisionskurs in Paris!

Die Wege von Basketball-Weltmeister Deutschland und Topfavorit USA können sich bei den Olympischen Spielen in Paris erst in einem möglichen Finale kreuzen. Dies steht durch den 104:83-Erfolg des US-Teams gegen Puerto Rico fest.

Die USA beendeten die Vorrunde damit als bestes Team mit drei Siegen und einer Korbdifferenz von plus 64. Deutschland war ebenfalls dreimal erfolgreich (plus 47) und ließ damit Kanada (drei Siege, plus 20) knapp hinter sich. Die beiden besten Teams der Gruppenphase sind für die K.o.-Runde in Paris gesetzt.