Olympia: Solider Start für Schäfer – Weißenberg verletzt raus

Nach dem Verletzungsschock um Sophie Weißenberg hat die zweite deutsche Siebenkämpferin Carolin Schäfer (Frankfurt) einen soliden Start in den olympischen Wettkampf hingelegt. Die ehemalige Vize-Weltmeisterin, die nach den Sommerspielen in Paris ihre Karriere beenden wird, belegt nach zwei Disziplinen in Paris mit 1929 Punkten den 18. Rang. In 13,42 Sekunden über die 100 m Hürden lag die ehemalige EM-Dritte drei Hundertstel über ihrer Saisonbestleistung. Mit übersprungenen 1,71 m im Hochsprung blieb sie leicht unter ihren derzeitigen Möglichkeiten.