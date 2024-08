Olympia: Oliver Zeidler plant nächsten Gold-Coup nach Triumph

Ein bewegender Samstag

Bevor er sich aber weiter mit den Sommerspielen 2028 in Los Angeles beschäftigte, musste der erste deutsche Einer-Olympiasieger seit Thomas Lange 1992 erst einmal all das sacken lassen, was an diesem bewegenden Samstag im Wassersportstadion von Vaires-sur-Marne passiert war. "Ich brauche nochmal ein, zwei Tage, um das zu realisieren. Ich konnte mir die Medaille bislang kaum anschauen", sagte Zeidler im ZDF.