Olympia: Jamaikas Sprintstars verletzt – Medaillenhoffnung schwindet

Die Weltmeisterin konnte in den Vorläufen über 200 m nicht antreten, über die 100 m war Jamaika ohne Medaille geblieben.

Die Weltmeisterin konnte in den Vorläufen über 200 m nicht antreten, über die 100 m war Jamaika ohne Medaille geblieben.

Nächster Schock für Jamaika: Einen Tag nach dem verletzungsbedingten Aus von Sprintstar Shelly-Ann Fraser-Pryce über die 100 m konnte am Sonntag die zweimalige Weltmeisterin Shericka Jackson nicht über die 200 m antreten. Die Bahn der 30-Jährigen blieb im Vorlauf leer, im Vorfeld der Olympischen Spiele hatte sich Jackson verletzt - und deshalb schon ihren Start über die 100 m abgesagt. Elaine Thompson-Herah, Olympiasiegerin von Rio und Tokio über 100 m, war wegen eines Achillessehnenrisses gar nicht erst nach Paris gereist.

Historischer Rückschlag

Und so gingen die Jamaikanerinnen über die prestigeträchtigste aller Sprintstrecken beim Triumph von Julien Alfred (10,72 Sekunden/St. Lucia) komplett leer aus - erstmals seit 36 Jahren.

Hoffnung auf 200 m

Über 200 m bei den Frauen ruhen die jamaikanischen Hoffnungen nun auf Niesha Burgher und Lanae-Tava Thomas, beide zogen am Sonntag zunächst ins Halbfinale am Montagabend ein. Doch die Konkurrenz um die Medaillen ist groß, Alfred und die US-Amerikanerin Gabrielle Thomas machten in den Vorläufen einen ganz starken Eindruck.