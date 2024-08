Olympia: Leo Neugebauer greift nach Gold im Zehnkampf – Topfavorit!

Ordentlich Nudeln und Reis essen, dazu "ein bisschen Fleisch", außerdem gut schlafen - und dann am Samstag nach Olympia-Gold im Zehnkampf greifen. So sah der Plan von Topfavorit Leo Neugebauer nach dem ersten Wettkampftag aus. "Mein Körper fühlt sich sehr gut und ich freue mich schon auf morgen, also die Stimmung hier im Stadion hat echt Bock auf mehr gemacht", sagte der 24-Jährige.

In den ersten fünf Disziplinen lieferte Neugebauer eine starke Vorstellung ab, als Führender geht er in die Entscheidung am Samstag. Die Erinnerungen an die WM im Vorjahr in Budapest, als der Stuttgarter ebenfalls als Nummer eins in den zweiten Tag ging, am Ende aber "nur" Fünfter wurde, will Neugebauer nicht an sich heran lassen. "Die Arbeit ist noch nicht mal nahezu fertig", sagte Neugebauer, jetzt heiße es: "Cool bleiben und einfach mein Ding machen."