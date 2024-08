Olympia: Keine deutschen Gewichtheber in Paris – Sperl erklärt warum

Die Suche nach den stärksten Männern und Frauen der Welt beginnt - doch Deutschland ist nur außen vor: Wenn ab Mittwoch die Gewichtheberinnen und Gewichtheber bei den Olympischen Spielen in ihre Wettkämpfe starten, ist das Team D in der Pariser Arena Süd 6 nicht vertreten. „Natürlich ist es schade, dass wir nicht dabei sind“, sagte Florian Sperl, Präsident des Bundesverbands Deutscher Gewichtheber, im SID-Gespräch: „Das brauchen wir nicht schönreden.“

Zehn Wettkämpfe stehen in den kommenden Tagen auf dem Programm, pro Geschlecht fallen in fünf verschiedenen Gewichtsklassen Entscheidungen. Dass dabei keine deutschen Athletinnen und Athleten um die Medaillen reißen und stoßen, sei laut Sperl auch "den Missständen aus der Vergangenheit geschuldet". Nachdem der Weltverband IWF große Probleme mit Korruption und Doping hatte, wurde die Anzahl der Teilnehmenden für die Sommerspiele in Frankreich drastisch von 196 auf 120 reduziert.