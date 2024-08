Olympia: Deutsches Judo-Team kämpft um Bronze im Mixed-Wettbewerb

Die Mixed-Auswahl um Silber-Gewinnerin Miriam Butkereit kann wie 2021 in Tokio Platz drei holen.

Das deutsche Judo-Team kämpft im abschließenden Mixed-Wettbewerb bei den Olympischen Spielen in Paris um Bronze. Die DJB-Auswahl um Silbermedaillen-Gewinnerin Miriam Butkereit unterlag am Samstag im Halbfinale Mitfavorit Japan und steht damit am Nachmittag im Bronze-Duell. Der deutsche Gegner steht noch nicht fest.