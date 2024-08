Olympia: Los Angeles 2028 ohne Autos – No Car Games angekündigt

Wer in vier Jahren zu den Sportstätten will, muss das Auto stehen lassen.

Besucher und Einwohner von Los Angeles werden bei den Olympischen Spielen 2028 auf das Auto verzichten müssen - wenn sie Sport sehen wollen. Wie Bürgermeisterin Karen Bass am Samstag mitteilte, sollen die „No Car Games“ einen Verkehrskollaps während der Spiele verhindern. Erreichen möchte die Amtsinhaberin das durch „Investitionen in das öffentliche Verkehrsnetz“ und vermehrtes „Arbeiten von Zuhause“.

Verkehrsprobleme in Los Angeles

Die kalifornische Metropole gilt seit Jahren als Stadt mit einem der schlimmsten Verkehrsaufkommen weltweit. Laut einer Studie stehen die Autofahrenden in Los Angeles rund 95 Stunden im Jahr im Stau, in Deutschland sind es gerade einmal 40 Stunden im Durchschnitt. "No Car Games" bedeute, "dass man mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu allen Austragungsorten fahren muss", sagte Bass auf einer Pressekonferenz in Paris: "Um das zu erreichen, werden wir unser Verkehrssystem ausbauen."