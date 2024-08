Olympia: Yemisi Ogunleye holt sensationell Gold im Kugelstoßen!

Ein unerschütterlicher Glaube

"So einen Glauben" an sich und Gott wie bei ihrem Coup habe die gläubige Christin "in meinem Leben so noch nie verspürt", sagte die Mannheimerin, die 28 Jahre nach Astrid Kumbernuss wieder Olympia-Gold nach Deutschland holte: "Ich stand im Ring und ich wusste, das wird jetzt passieren." Ihr Glauben an Gott hat Ogunleye auch durch die schwersten Zeiten ihres Lebens geholfen.