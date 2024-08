Olympia 2024: Basketball-Superstar aus den USA knackt Rekord

„Rekorde sind dafür da, um gebrochen zu werden. Ich werde ihn stolz halten, bis eine neue Größe kommt und mich übertreffen wird. Lisa Leslie, du bist der Gold-Standard im Basketball. Danke für all deine Liebe und deine Unterstützung in den vergangenen Jahren. Nun zählt aber nur noch die Gold-Medaille“, schrieb Durant auf X zu seinem Rekord und unterlegte dies mit einem ikonischen Bild, auf dem er mit seinen Teamkollegen lässig posiert.

Olympische Spiele 2024: Durant will viertes Gold

Die Gold-Medaille ist auch das klare Ziel von Kevin Durant. Es wäre sein viertes Gold bei seinen vierten Olympischen Spielen. Der 35-Jährige holte mit Team-US schon 2012 in London, 2016 in Rio de Janeiro und 2021 in Tokyo Gold.

Bei zwei dieser Spiele war er dabei der Top-Scorer der USA. In London führte er sein Team mit insgesamt 156 Punkten zum Titel, in Rio erzielte er einen Punkt weniger, wurde aber mit 155 Punkten erneut Top-Scorer.

Die bisherige Rekordhalterin Leslie erzielte bei Olympia insgesamt 488 Punkte. Sie führte die US-Damen-Nationalmannschaft so zu Gold bei den Spielen 1996 in Atlanta, 2000 in Sydney, 2004 in Athen und 2008 in Peking.