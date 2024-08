Olympia 2024 Basketball: Verletzt raus! Sorgen um LeBron James

LeBron James verletzt sich im Olympia-Viertelfinale an einer sensiblen Stelle. Der Superstar von den Los Angeles Lakers muss schon im dritten Viertel vom Feld - und verschwindet vorzeitig in der Kabine.

LeBron James verletzt sich im Olympia-Viertelfinale an einer sensiblen Stelle. Der Superstar von den Los Angeles Lakers muss schon im dritten Viertel vom Feld - und verschwindet vorzeitig in der Kabine.

Kurz darauf war der NBA-Profi von den Los Angeles Lakers dann allerdings nicht mehr in der Halle zu sehen: Mit einem Handtuch über seiner linken Gesichtshälfte hatte er sich auf in Richtung Kabine gemacht und kehrte auch in der Viertelpause vor dem Schlussabschnitt nicht zurück.