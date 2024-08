Olympia 2024: Berger-Wahnsinn! Deutschland nach Elfer-Krimi im Halbfinale

Was für ein Drama! Die DFB-Frauen haben durch den Halbfinaleinzug ihre Chance auf die zweite olympische Goldmedaille überhaupt gewahrt. Das Team des scheidenden Trainers Horst Hrubesch besiegte Kanada in einer hochspannenden Partie in Marseille erst nach Elfmeterschießen (4:2 n.E.). Torhüterin Ann-Katrin Berger wurde dabei mit zwei gehaltenen Strafstößen zur Heldin. Zudem verwandelte sie den entscheidenden Elfer zum Weiterkommen.