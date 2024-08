Olympia 2024: Das Wunderkind lässt die Grande Nation toben

Nachdem Felix Lebrun eine halbe Ehrenrunde zurückgelegt hatte , hielt es seine Mutter auf der Tribüne nicht mehr auf ihrem Platz. Sie stürmte runter zur Wettkampfstätte und nahm ihren Sohn in die Arme. Sekunden später folgten Lebruns älterer Bruder Alexis und sein Vater. Während sich die Familie herzte, kochte die Halle und die Mehrzahl der 6600 Zuschauer stimmte die Marseillaise an.

Lebrun, 17 Jahre alt, das Wunderkind des Tischtennis, hat bei diesen Olympischen Spielen in Paris die Herzen der Grande Nation erobert. Am Sonntagmorgen glich die Arena Süd einer Pilgerstätte. Erst Lebruns Spiel um Platz drei, wenig später in der Halle unmittelbar nebenan Frankreichs Handball-Spiel gegen Ungarn – dieser Doppelpack lockte die Fans in Scharen an.