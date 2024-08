Olympia 2024: Deutscher Silber-Held dachte an Karriereende

Wenige Stunden nach seinem überraschenden Olympiasilber im Freiwasser hat Oliver Klemet offenbart, dass er seine Karriere beinahe beendet hätte, bevor diese überhaupt richtig begann. „2016 bis 2018 hatte ich ein starkes Leistungstief. Meine körperliche Entwicklung war für mein Alter relativ weit hinterher. Ich war auch im Wettkampf nicht so erfolgreich“, erklärte der 22-Jährige im ZDF .

Klemet trainiert in Magdeburg

Spätestens mit seinem zweiten Platz im Rennen über zehn Kilometer in der Seine dürfte sich die Fortsetzung seiner Schwimmer-Laufbahn ausgezahlt haben. „Der Traum ist in Erfüllung gegangen“, betonte Klemet. Im vergangenen Jahr hatte der 22-Jährige bei den Weltmeisterschaften in Fukuoka im Freiwasserwettbewerb über zehn Kilometer bereits die Bronzemedaille gewonnen.