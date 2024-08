Olympia 2024: Gold futsch! DBB-Team bricht nach furiosem Start ein

Im ersten Olympia-Halbfinale der deutschen Männerbasketball-Geschichte brach das Team von Bundestrainer Gordon Herbert nach einem furiosen Start ein. Vor den Augen von Edelfan Dirk Nowitzki schien sich die deutsche Mannschaft in einigen Phasen von der elektrisierenden Atmosphäre in Paris phasenweise beeindrucken zu lassen, Schröder stemmte sich als bester Werfer des DBB-Teams (18 Punkte) vergeblich gegen die bittere Niederlage. „Wir haben zu viele einfache Fehler gemacht - auch defensiv. 73 Punkte zulassen ist nicht so schlecht. Aber trotzdem waren es zu viele einfache Sachen. Wir haben zu viele zweite Chancen gegeben und haben nie so ein richtiges Mittel gefunden gegen die gute Verteidigung“, ärgerte sich Johannes Voigtmann nach dem Spiel.