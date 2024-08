Olympia 2024: Gold-Traum platzt dramatisch! DFB-Frauen verlieren Krimi gegen die USA

Am Samstag (ab 15 Uhr) kämpft das Team von Horst Hrubesch in dessen letzten Spiel als Bundestrainer um die Bronzemedaille. Gegner wird Brasilien oder Weltmeister Spanien am Freitag (15.00 Uhr) in Lyon. Bronze gewann Deutschland bereits dreimal (2000, 2004 und 2008). Die USA greifen dagegen am Sonntag nach ihrer fünften Goldmedaille.